Россиянам раскрыли, как сталкеры находят своих жертв даже без геолокации в Сети

Даже при отключённой геолокации пользователи оставляют цифровой след, по которому можно определить их местоположение и привычки. Об этом РИАМО рассказал эксперт по кибербезопасности Владислав Кокунцыков.

По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что отключение геолокации в постах решает проблему. Однако местоположение выдают детали на фото: вывески, номера домов, отражения в витринах или очках. Современные алгоритмы сопоставляют эти элементы с картами и базами данных.

Второй источник утечки — метаданные. Фотографии могут содержать EXIF-данные с координатами. Хотя большинство соцсетей их обрезают, мессенджеры и менее популярные платформы — не всегда.

«Третье — поведенческий паттерн. Регулярные публикации «из дома» в одно и то же время, сторис с маршрутом пробежки, фото любимой кофейни каждое утро — всё это формирует цифровой след, по которому можно вычислить ваш график и места пребывания. Сталкеру не обязательно знать точный адрес — достаточно понять, где вы бываете регулярно», — рассказал Кокунцыков.

Четвёртый момент — косвенные признаки: чеки с адресами доставки, посадочные талоны, номера автомобилей, школьная форма детей, интерьер квартиры, который можно сопоставить с объявлениями о продаже жилья.

Особую опасность представляет социальная инженерия. Злоумышленники часто собирают информацию через окружение жертвы: друзья, коллеги или родственники могут непреднамеренно отметить на фото, упомянуть место встречи или выложить совместный контент.

