Сталкер, покромсавший бывшую девушку в день рождения, целился в сердце

Пострадавшая от рук бывшего возлюбленного-сталкера помощница топ-менеджера «Росхима» переведена из реанимации в обычную палату, хотя пару дней назад он сумел ранить её в сердце ножом. Об этом сообщает «Baza».

В день рождения Марии нанесли множественные колото-резаные ранения. По данным источника, её состояние сейчас оценивается как средней тяжести — несмотря на серьёзность повреждений, её уже перевели в обычную палату.

Основные раны пришлись на грудную клетку: задеты диафрагма, перикард и верхушка сердца. Также диагностированы двусторонний гемопневмоторакс и внутренние кровотечения в области сердца и брюшной полости. Кроме того, у пострадавшей раны лица и рук.