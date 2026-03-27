Сталкер, покромсавший бывшую девушку в день рождения, целился в сердце
Пострадавшая от рук бывшего возлюбленного-сталкера помощница топ-менеджера «Росхима» переведена из реанимации в обычную палату, хотя пару дней назад он сумел ранить её в сердце ножом. Об этом сообщает «Baza».
В день рождения Марии нанесли множественные колото-резаные ранения. По данным источника, её состояние сейчас оценивается как средней тяжести — несмотря на серьёзность повреждений, её уже перевели в обычную палату.
Основные раны пришлись на грудную клетку: задеты диафрагма, перикард и верхушка сердца. Также диагностированы двусторонний гемопневмоторакс и внутренние кровотечения в области сердца и брюшной полости. Кроме того, у пострадавшей раны лица и рук.
Напомним, нападение произошло в день рождения Марии. Бывший возлюбленный, который ранее угрожал ей, сумел проникнуть в дом и 12 раз ударил её ножом. По предварительным данным, он пришёл поздравить её, однако атмосфера быстро накалилась. Позднее мужчина разбился на подмосковной трассе. Life.ru раскрывал его личность.
