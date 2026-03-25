«Сталкерил год и напал в день рождения»: В Москве бывший изрезал помощницу топ-менеджера «Росхима»

В элитном жилом комплексе «Лайнер» в Москве произошло нападение на 29-летнюю Марию Б., которая работает помощницей руководителя компании «Росхим». Злоумышленник нанёс жертве 12 ударов ножом прямо в её собственной квартире, пишет SHOT.

Место нападения на помощницу топ-менеджера «Росхима». Фото © ГСУ СК РФ по Москве

Инцидент случился в день рождения девушки. По предварительным данным, бывший возлюбленный по имени Юрий пришёл к ней домой с поздравлениями. Однако встреча переросла в конфликт: мужчина схватился за нож и, изранив Марию, бросил её умирать.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь. Как выяснилось, нападению предшествовал длительный период преследования: на протяжении около года злоумышленник караулил жертву у подъезда.

В день происшествия ему удалось проникнуть внутрь здания. Очевидцы подтверждают, что действия нападавшего носили характер навязчивой слежки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Ситуация находится на особом контроле у столичного управления СКР.