Забил до смерти и закопал в яме: Росиянин признался в расправе над женой спустя 15 лет

В Саратовской области раскрыто убийство 15-летней давности. Подозреваемый — муж погибшей — сам признался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Житель Саратова спустя 15 лет признался в убийстве жены из ревности. Видео © VK/ СУ СК России по Саратовской области

Женщина пропала в 2010 году. Тогда уголовное дело не удалось раскрыть — свидетели обеспечили мужу ложное алиби. Однако спустя годы следствие возобновили. Новые допросы свидетелей дали изобличающие показания, после чего мужчина сознался. В ночь на 14 мая 2010 года супруги поссорились на почве ревности.

Мужчина жёстоко избил 22-летнюю жену, используя в том числе металлический предмет. Ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

«Следствием установлено, что в период времени с 13 на 14 мая 2010 года фигурант, находясь на открытом участке местности в Саратове, в ходе конфликта на почве ревности нанёс своей 22-летней супруге телесные повреждения, в том числе металлическим предметом, после чего сбросил тело в яму и закопал», — говорится в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены 18 лет назад. 5 октября 2008 года во время бытового конфликта на кухне он дважды ударил женщину молотком по голове, расчленил тело и вывез в Ломоносовский район Ленинградской области. В 2009 году дело приостановили из-за неустановления виновного. 18 февраля 2026 года мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве из корыстных побуждений; вину он признал частично.