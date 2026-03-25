Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 13:16

Раскрыта личность сталкера, который изрезал ножом девушку в элитном столичном ЖК

Напавший на девушку в ЖК «Лайнер» сталкер оказался футболистом-любителем

Юрий Монекин. Обложка © bmfl.ru

Юрий Монекин. Обложка © bmfl.ru

Выяснились новые подробности о личности нападавшего, который утром ворвался в элитную новостройку и 12 раз ударил ножом помощницу топ-менеджера «Росхима». Им оказался 40-летний Юрий Монекин. Мужчина преследовал жертву около года, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина несколько лет выступал за футбольный клуб «Металлист» на любительском уровне. В последнее время он зарабатывал сборкой мебели.

После нападения Монекин скрылся на машине и вскоре врезался в фуру на полном ходу. От удара он умер мгновенно.

Трагедия произошла в день рождения девушки. Злоумышленник поджидал её в подъезде ЖК «Лайнер», где между ними произошла ссора, переросшая в жестокое нападение. Пострадавшая находится в больнице. Столичное управление СК держит ход дела на контроле.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar