Раскрыта личность сталкера, который изрезал ножом девушку в элитном столичном ЖК

Выяснились новые подробности о личности нападавшего, который утром ворвался в элитную новостройку и 12 раз ударил ножом помощницу топ-менеджера «Росхима». Им оказался 40-летний Юрий Монекин. Мужчина преследовал жертву около года, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина несколько лет выступал за футбольный клуб «Металлист» на любительском уровне. В последнее время он зарабатывал сборкой мебели.

После нападения Монекин скрылся на машине и вскоре врезался в фуру на полном ходу. От удара он умер мгновенно.

Трагедия произошла в день рождения девушки. Злоумышленник поджидал её в подъезде ЖК «Лайнер», где между ними произошла ссора, переросшая в жестокое нападение. Пострадавшая находится в больнице. Столичное управление СК держит ход дела на контроле.