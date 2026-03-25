25 марта, 12:50

Подозреваемый в покушении на девушку в ЖК «Лайнер» погиб в горящей машине

Обложка © GigaChat

В Москве погиб подозреваемый в покушении на 29-летнюю москвичку Марию Б. По данным SHOT, мужчина на высокой скорости врезался на своём автомобиле в фуру. После сильного удара машина загорелась.

Спасатели не успели вытащить водителя — он погиб на месте. По одной из версий, подозреваемый мог намеренно устроить смертельное ДТП, чтобы избежать ареста и суда.

Напомним, незадолго до этого в элитном жилом комплексе «Лайнер» в Москве произошло нападение на 29-летнюю Марию Б., которая работает помощницей руководителя компании «Росхим». Злоумышленник нанёс жертве 12 ударов ножом прямо в её собственной квартире. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ей жизнь.

Забил до смерти и закопал в яме: Росиянин признался в расправе над женой спустя 15 лет

Оксана Попова
