Убили ради экономии: На Кубани вынесли приговор родителям-детоубийцам

Краснодарский краевой суд поставил точку в деле о жестоком преступлении, произошедшем в Крымске. На скамье подсудимых оказались 28-летняя жительница Новороссийска и её 34-летний партнёр. Их признали виновными в убийстве годовалого сына, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Трагедия разыгралась в ночь на 1 сентября 2020 года. Следствие установило: пара, находясь в состоянии опьянения, решила избавиться от малыша. Причиной стала «нехватка личных денежных средств на его содержание» и личная неприязнь к ребёнку. Озверевшая чета задушила мальчика, а затем нанесла удары головой о землю. Тело сокрыли в лесу.

Страшная тайна хранилась несколько лет. Преступление вскрылось лишь в прошлом году, когда сотрудники соцслужб наведались в квартиру фигурантов для проверки условий жизни других детей. В семье обнаружили двоих малышей — четырёх лет и трёхмесячного младенца. Когда проверяющие спросили о старшем сыне, 2019 года рождения, мать не смогла дать вразумительный ответ.

В ходе судебного процесса фигуранты вели себя по-разному. Мужчина полностью признал свою вину, однако женщина категорически отрицала причастность к содеянному, настаивая на своей невиновности.

Фемида оказалась непреклонна. Матери назначили 15 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год. Её сожитель отправится в колонию строгого режима на 14 лет.