Суд арестовал мать убитой новорождённой девочки, брошенной у мусорки в Серпухове

В Серпухове суд заключил под стражу 28-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего новорождённого ребёнка. Тело девочки с колото-резаными ранами было обнаружено 21 апреля возле мусорных контейнеров на улице Ленина в посёлке Большевик. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Ходатайство о мере пресечения в следственный орган направил следователь местного отдела. Судья с доводами обвинения согласился. На допросе задержанная уже призналась в содеянном.

Подозреваемая, являющаяся гражданкой одного из соседних государств, была задержана и дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»). Мера пресечения избрана до 21 июня.

