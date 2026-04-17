Рэпера D4vd арестовали по делу об убийстве 14-летней девочки, найденной в Tesla

R&B-исполнитель D4vd задержан в Лос-Анджелесе в рамках расследования убийства 14-летней девочки. Музыкант помещён под стражу без права внесения залога. Об этом сообщили в полиции города.

Расследование связано с делом о гибели 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, пропавшей в 2024 году. Её сильно разложившееся тело позже обнаружили в автомобиле Tesla, зарегистрированном на Берка.

В сентябре полиция прибыла на эвакуаторную стоянку в Голливуде после сообщений о резком запахе, исходившем от конфискованной машины. Автомобиль ранее был эвакуирован с Голливудских холмов как брошенный. Судмедэкспертиза установила, что тело находилось в машине длительное время до обнаружения. Полиция планирует передать материалы дела окружному прокурору.

В офисе прокурора округа Лос-Анджелес подтвердили факт задержания и сообщили, что материалы направят в отдел по делам об особо тяжких преступлениях. Окончательное решение о предъявлении обвинений пока не принято. Адвокаты музыканта заявили о его невиновности, подчеркнув отсутствие официального обвинительного заключения и назвав арест задержанием по подозрению.

Отдельно отмечается, что ранее Берк сотрудничал со следствием и находился в туре, который позже был отменён. Следствие изучает обстоятельства смерти подростка и возможные связи между сторонами, при этом официально характер их отношений не раскрывается.

