Жестокое убийство в Москве: Бездомная женщина нашла чемодан с трупом у водоёма

В Москве возле водоёма обнаружили чемодан с телом убитого мужчины

Обложка © GigaChat

В российской столице расследуют тяжкое преступление. На северо-востоке мегаполиса, рядом с одним из водоемов у Алтуфьевского шоссе, бездомная женщина нашла чемодан с человеческими останками внутри.

«4 апреля 2026 года около водоёма, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — сообщили в столичном СК.

По оперативным данным, ужасающую находку сделала женщина без определённого места жительства. Осматривая прилегающую территорию парка, она обратила внимание на оставленный багаж, внутри которого оказался погибший.

Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Правоохранители проводят тщательный осмотр территории, изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей, чтобы восстановить картину случившегося.

В ближайшее время эксперты установят точное время гибели пострадавшего и его личность. Возбуждено уголовное дело, оперативные службы устанавливают причастных к преступлению лиц.

В Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело в мешке

Ранее чемоданы с останками женщины обнаружили на мусорке у жилого дома в Красногорске. По сведениям телеграм-канал Baza, злоумышленником был 31-летний стриптизёр Сергей, а убитой им девушкой оказалась 33-летняя Эльмира. Специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы восстановить все обстоятельства случившегося.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

