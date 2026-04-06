Жестокое убийство в Москве: Бездомная женщина нашла чемодан с трупом у водоёма
В российской столице расследуют тяжкое преступление. На северо-востоке мегаполиса, рядом с одним из водоемов у Алтуфьевского шоссе, бездомная женщина нашла чемодан с человеческими останками внутри.
«4 апреля 2026 года около водоёма, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — сообщили в столичном СК.
По оперативным данным, ужасающую находку сделала женщина без определённого места жительства. Осматривая прилегающую территорию парка, она обратила внимание на оставленный багаж, внутри которого оказался погибший.
Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Правоохранители проводят тщательный осмотр территории, изымают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей, чтобы восстановить картину случившегося.
В ближайшее время эксперты установят точное время гибели пострадавшего и его личность. Возбуждено уголовное дело, оперативные службы устанавливают причастных к преступлению лиц.
Ранее чемоданы с останками женщины обнаружили на мусорке у жилого дома в Красногорске. По сведениям телеграм-канал Baza, злоумышленником был 31-летний стриптизёр Сергей, а убитой им девушкой оказалась 33-летняя Эльмира. Специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы восстановить все обстоятельства случившегося.
