18 сентября, 02:25

В США останки девушки обнаружили в автомобиле исполнителя D4vd

CBS: В Tesla исполнителя D4vd обнаружены останки 15-летней девочки

Обложка © Unsplash / Erik Mclean

В Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля Tesla исполнителя D4vd обнаружили останки 15-летней Селесты Ривас Эрнандес. Причина её смерти пока не установлена, время смерти также неизвестно, сообщает CBS.

Автомобиль с техасскими номерами несколько дней стоял на эвакуированной стоянке в Голливуде. Полицию вызвали местные жители из-за неприятного запаха. Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. Последний раз её видели 5 апреля 2024 года, уточнил офис шерифа округа Риверсайд.

«Просто пахло канализацией. Думаю, жители поняли, что что-то не так, и сообщили о брошенной машине», — рассказал местный. При осмотре в багажнике нашли тело, упакованное в сумку.

Ранее в США педагог отправила подростку голые фото и сказала написать, когда вырастет. Инцидент произошёл в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнаженными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.

