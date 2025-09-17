В Москве нашли двух пропавших школьников

Напомним, ранее в столице пропал 13-летний школьник после общения с украинскими мошенниками. Подростка сначала заманили в ловушку через фейковый аккаунт в соцсетях, а затем психологически сломали систематическими угрозами. Ребёнок провёл ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе, прежде чем его обнаружил наряд полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Позже пропал второй за сутки ребёнок. Инцидент произошёл в Зеленограде, где внезапно исчез восьмилетний мальчик по имени Глеб Москвин. На данный момент школьник найден.