Второй за сутки ребёнок пропал в Москве

Второй за сутки школьник пропал в Москве. На этот раз инцидент произошёл в Зеленограде, где внезапно исчез восьмилетний мальчик по имени Глеб Москвин. Последний раз его видели около автобусной остановки «Берёзовая аллея». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Родители забили тревогу сразу же, как поняли, что связь с сыном потеряна. Согласно распространяемым кадрам с видеокамер наблюдения, Глеб направлялся в сторону остановки. В момент исчезновения он был одет в яркую одежду: красную футболку и тёмные брюки. Волонтёры активно подключились к поиску мальчика, объединившись в группы для прочёсывания окрестностей района.

Причастны ли к пропаже мальчика украинские мошенники, пока неизвестно.

На данный момент мальчик найден. Местные жители утверждают, что он направлялся в сторону Москвы. Ребёнок практически ничего не говорит из-за аутизма. Родители школьника едут в отделение полиции, причины произошедшего выясняются.