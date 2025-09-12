Единый день голосования
12 сентября, 09:57

Мёртвую мать нашли рядом с телом утонувшего в ванне сына в Туле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pickless

В Туле двухлетний мальчик утонул в ванне в доме во 2-м проезде Металлургов. Приехавшие на место правоохранители обнаружили мёртвой и его маму, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по области.

По некоторым сведениям, женщина свела счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело, точные причины смерти матери и ребёнка установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Перми гидроцикл, за рулём которого был 11-летний ребёнок, столкнулся с лодкой. В результате аварии 15-летний пассажир лодки пропал без вести. По предварительной версии, он утонул.

