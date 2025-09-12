Мёртвую мать нашли рядом с телом утонувшего в ванне сына в Туле

В Туле двухлетний мальчик утонул в ванне в доме во 2-м проезде Металлургов. Приехавшие на место правоохранители обнаружили мёртвой и его маму, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по области.

По некоторым сведениям, женщина свела счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело, точные причины смерти матери и ребёнка установит экспертиза.