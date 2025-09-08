Мессенджер MAX
8 сентября, 19:36

В Калининграде школьник вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Десятилетний мальчик из Калининграда вызвал скорую помощь для своих родителей, потому что не мог их разбудить. Об этом сообщает издание «Клопс».

Инцидент произошёл вечером 7 сентября. Мальчик позвонил в «112» и объяснил, что он с младшей сестрой не может разбудить маму и папу. Приехавшие врачи обнаружили, что у 40-летнего мужчины и его 39-летней жены нет дыхания и сердцебиения.

Женщину врачи смогли реанимировать. Сейчас её жизнь вне опасности, она находится в больнице. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Дети не пострадали. На месте работают следователи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Взрослые пили и засыпали: Семь младенцев погибли в кровати с родителями в Приангарье
Ранее Life.ru рассказывал, что девятиклассник из подмосковного Долгопрудного умер после Дня знаний. После обычного школьного дня четырнадцатилетний парень пришёл домой и закрылся в своей комнате. Внезапно тишину нарушил странный звук, который заставил его младшую сестру открыть дверь. Она застала брата в критическом состоянии.

