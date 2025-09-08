В Калининграде школьник вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить
Десятилетний мальчик из Калининграда вызвал скорую помощь для своих родителей, потому что не мог их разбудить. Об этом сообщает издание «Клопс».
Инцидент произошёл вечером 7 сентября. Мальчик позвонил в «112» и объяснил, что он с младшей сестрой не может разбудить маму и папу. Приехавшие врачи обнаружили, что у 40-летнего мужчины и его 39-летней жены нет дыхания и сердцебиения.
Женщину врачи смогли реанимировать. Сейчас её жизнь вне опасности, она находится в больнице. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Дети не пострадали. На месте работают следователи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
