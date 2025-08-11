Взрослые пили и засыпали: Семь младенцев погибли в кровати с родителями в Приангарье
С начала этого года в Иркутской области погибло семь младенцев. Во всех этих трагических случаях причиной смерти стал совместный сон с родителями, которые, как правило, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Babr Mash.
В частности, в начале 2025 года в Иркутской области произошло несколько трагических инцидентов, связанных с гибелью младенцев во сне. В январе в Иркутске мать случайно задавила своего трёхмесячного ребёнка. В феврале в Бельске пьяная мать, уснув во время кормления, обнаружила утром своего новорожденного мёртвым. В марте в посёлке Михайловка мужчина в состоянии алкогольного опьянения, кормивший ребёнка, также уснул и невольно стал причиной его смерти. В двух последних случаях возраст детей был чуть больше месяца.
Расследование трагедий привело к возбуждению уголовных дел, которые в настоящее время переданы в судебные инстанции.
