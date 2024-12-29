Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 декабря, 11:09

Семимесячный ребёнок скончался в клинике в Кудрово

Грудной ребёнок скончался в больнице в Кудрово через два месяца после операции

Семимесячный мальчик скончался в больнице в Кудрово. Два месяца назад он перенёс операцию из-за врождённого генетического заболевания. После неё ребёнок часто болел. Предварительно, грудничок мог захлебнуться собственной рвотой, передаёт 78.ru.

В медучреждение ребёнка доставила мать. Она покормила младенца и уложила его спать. Через полтора часа она обратила внимание, что малыш лежит бледный и не дышит. Женщина вызвала скорую, но решила её не дожидаться и повезла ребёнка сама. Мальчика не удалось реанимировать, его тело направили в морг для выяснения причины смерти. Оба родителя являются гражданами Узбекистана.

Ранее в Санкт-Петербурге трёхлетний ребёнок-инвалид чуть не скончался от падения со второго яруса кровати. Малыш играл со своей старшей сестрой, но забава обернулась трагедией. Мальчика пришлось госпитализировать в тяжёлом состоянии.

В Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой в пансионате
В Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой в пансионате
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar