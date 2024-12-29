Семимесячный ребёнок скончался в клинике в Кудрово

Семимесячный мальчик скончался в больнице в Кудрово. Два месяца назад он перенёс операцию из-за врождённого генетического заболевания. После неё ребёнок часто болел. Предварительно, грудничок мог захлебнуться собственной рвотой, передаёт 78.ru .

В медучреждение ребёнка доставила мать. Она покормила младенца и уложила его спать. Через полтора часа она обратила внимание, что малыш лежит бледный и не дышит. Женщина вызвала скорую, но решила её не дожидаться и повезла ребёнка сама. Мальчика не удалось реанимировать, его тело направили в морг для выяснения причины смерти. Оба родителя являются гражданами Узбекистана.