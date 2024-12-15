В Петербурге трёхлетний ребёнок-инвалид чуть не умер после падения с кровати
В Санкт-Петербурге безобидная детская забава чуть не обернулась трагедией со смертельным исходом. В квартире одного из домов на проспекте Энтузиастов во время игры со старшей сестрой трёхлетний мальчик-инвалид упал со второго яруса кровати из-за недосмотра родителей.
По данным телеканала «Санкт-Петербург», ЧП, которое чуть не унесло жизнь ребёнка, произошло вечером 13 декабря. Благо, родители своевременно вызвали скорую помощь. Врачи, осмотрев малыша, приняли решение об его госпитализации. Мальчик в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Ранее в Петербурге в ванной утонул 12-летний ребёнок с ДЦП. Спасти жизнь ребёнка не удалось. Кроме того, в Северной столице школьник отправил одноклассницу «в нокаут» ударом стула по голове.
Life.ru