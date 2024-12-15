В Петербурге трёхлетний ребёнок-инвалид чуть не умер после падения с кровати

В Санкт-Петербурге безобидная детская забава чуть не обернулась трагедией со смертельным исходом. В квартире одного из домов на проспекте Энтузиастов во время игры со старшей сестрой трёхлетний мальчик-инвалид упал со второго яруса кровати из-за недосмотра родителей.