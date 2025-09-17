Владимир Путин
17 сентября, 11:40

На шахте в Воркуте произошёл прорыв воды, ведутся поиски горняка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

В одной из шахт Воркуты произошло чрезвычайное происшествие — случился прорыв воды в рабочей зоне шахты «Комсомольская». Во время очистных мероприятий на участке возникли проблемы, вызвавшие затопление пространства, рассказали в пресс-службе компании «Воркутауголь».

Всего в шахте во время аварии находились пять сотрудников. Четверо из них успели своевременно подняться на поверхность и находятся вне опасности. Однако судьба пятого работника, проходчика Сергея Я. 1982 года рождения, пока неизвестна. Сотрудники экстренных служб совместно с представителями компании ведут активные поиски пропавшего сотрудника.

Ранее в Ростовской области при обрушении конструкций на шахте погиб человек. При этом изначально спасатели сообщали, что после происшествия внутри шахты оставались двое горняков, находившихся на безопасном расстоянии от места обвала.

