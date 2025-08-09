Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 13:23

Один рабочий погиб при обрушении на шахте в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

На территории Ростовской области на шахте «Шерловская-Наклонная» обрушение конструкций привело к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Изначально спасатели сообщали, что после происшествия внутри шахты оставались двое горняков, находившихся на безопасном расстоянии от места обвала. Для оказания помощи была вызвана специализированная бригада горноспасателей, рабочих уже вывели.

«Тело погибшего поднято на поверхность, двое остальных проходчиков также на поверхности», — уточнили в пресс-службе.

СК завёл уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке на шахте в результате обрушения горных пород умер шахтёр. Он не успел выбраться и попал под обломки.

Владимир Озеров
