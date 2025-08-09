Один рабочий погиб при обрушении на шахте в Ростовской области

На территории Ростовской области на шахте «Шерловская-Наклонная» обрушение конструкций привело к гибели одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Изначально спасатели сообщали, что после происшествия внутри шахты оставались двое горняков, находившихся на безопасном расстоянии от места обвала. Для оказания помощи была вызвана специализированная бригада горноспасателей, рабочих уже вывели.

«Тело погибшего поднято на поверхность, двое остальных проходчиков также на поверхности», — уточнили в пресс-службе.

СК завёл уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».