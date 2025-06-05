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4 июня, 21:25

Шахтёр погиб на Камчатке при обрушении в золотосеребряном руднике Бараньевский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

На Камчатке произошло обрушение горной породы в шахте золотосеребряного рудника Бараньевский. В результате этого инцидента погиб один рабочий, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Обрушение случилось около 4:30 утра по местному времени (19:30 по Москве). Порода рухнула на глубине около 700 метров (глубина шахты 740 метров). В момент обрушения один из проходчиков попал под обломки и скончался на месте. Другие рабочие, по предварительным сведениям, не пострадали.

Спасатели уже подняли тело погибшего на поверхность. В настоящее время на месте работают специалисты. Они укрепляют стены и восстанавливают леса, чтобы предотвратить повторное обрушение.

Тело пропавшего горняка найдено под завалами на шахте в Кузбассе
Тело пропавшего горняка найдено под завалами на шахте в Кузбассе

Бараньевское месторождение расположено в Быстринском районе Камчатского края, примерно в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Рудник занимается добычей золота и серебра.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 30-летнего шахтёра при обрушении горных пород в Североуральске. Трагедия произошла на шахте Ново-Кальинская.

Лия Мурадьян
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