Шахтёр погиб на Камчатке при обрушении в золотосеребряном руднике Бараньевский

На Камчатке произошло обрушение горной породы в шахте золотосеребряного рудника Бараньевский. В результате этого инцидента погиб один рабочий, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Обрушение случилось около 4:30 утра по местному времени (19:30 по Москве). Порода рухнула на глубине около 700 метров (глубина шахты 740 метров). В момент обрушения один из проходчиков попал под обломки и скончался на месте. Другие рабочие, по предварительным сведениям, не пострадали.

Спасатели уже подняли тело погибшего на поверхность. В настоящее время на месте работают специалисты. Они укрепляют стены и восстанавливают леса, чтобы предотвратить повторное обрушение.

Бараньевское месторождение расположено в Быстринском районе Камчатского края, примерно в 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Рудник занимается добычей золота и серебра.