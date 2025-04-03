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3 апреля, 04:07

30-летний шахтёр погиб при обрушении горных пород в Североуральске

Оставшийся под завалами после обрушения горных пород на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске рабочий погиб. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался», — гласит пост.

По факту произошедшего инициирована процессуальная проверка. Следователи изучат ЧП на предмет нарушения требований промышленной безопасности.

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Напомним, что обрушение шахты на отметке 1010 метров произошло в Североуральске поздним вечером 2 апреля. Спасателям удалось эвакуировать всех рабочих, кроме одного. Тело погибшего подняли на поверхность.

Обложка ©

Unsplash / Amandine MONARDO

Антон Голыбин
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