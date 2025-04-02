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Регион
2 апреля, 19:45

Обрушение горных пород произошло на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске

В Североуральске обрушилась шахта «Ново-Кальинская» на отметке 1010 метров. Горняков эвакуируют из опасной зоны. Под завалами оказался один человек, сообщили в МЧС РФ.

«Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка», — отметили в ведомстве.

В операции задействованы 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров
Пожар вспыхнул на угольной шахте в Воркуте на глубине 780 метров

Схожий инцидент недавно произошёл в Казахстане. Там в результате обрушения на руднике «Жомарт» в Улытаусской области погибли семь человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

Илья Пушкарев
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