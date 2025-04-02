Обрушение горных пород произошло на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске
В Североуральске обрушилась шахта «Ново-Кальинская» на отметке 1010 метров. Горняков эвакуируют из опасной зоны. Под завалами оказался один человек, сообщили в МЧС РФ.
«Специалисты МЧС России ведут работы по спасению горняка», — отметили в ведомстве.
В операции задействованы 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.
Схожий инцидент недавно произошёл в Казахстане. Там в результате обрушения на руднике «Жомарт» в Улытаусской области погибли семь человек.
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