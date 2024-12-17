Раненый при обрушении пород в Приморье горнорабочий умер по дороге в больницу

В Приморье скончался рабочий, пострадавший при обрушении пород на руднике «2-й Советский». По данным Минздрава региона, эвакуированный из-под завалов горняк не дотянул до больницы и умер в машине скорой.

«В ЧП на участке «Южный» рудника «2-й Советский» пострадал один рабочий. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. По дороге в больницу мужчина скончался», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.