Раненый при обрушении пород в Приморье горнорабочий умер по дороге в больницу
В Приморье скончался рабочий, пострадавший при обрушении пород на руднике «2-й Советский». По данным Минздрава региона, эвакуированный из-под завалов горняк не дотянул до больницы и умер в машине скорой.
«В ЧП на участке «Южный» рудника «2-й Советский» пострадал один рабочий. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. По дороге в больницу мужчина скончался», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Дальнегорском городском округе Приморья 17 декабря произошёл горный удар, вызвавший обрушение пород на руднике. По данным МЧС, всего в момент ЧП на рабочей площадке находились 11 человек. Большинство из них выбрались самостоятельно.
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