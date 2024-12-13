Спасатели извлекли из-под завалов породы на месторождении в Якутии тело мужчины

Горноспасатели МЧС извлекли из-под завалов на месторождении угля тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники.