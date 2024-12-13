Спасатели извлекли из-под завалов породы на месторождении в Якутии тело мужчины
Горноспасатели МЧС извлекли из-под завалов на месторождении угля тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники.
Напомним, обрушение горной массы на месторождении угля произошло в Якутии 12 декабря. Под завалами оказались два человека. Первого достали в сознании.
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