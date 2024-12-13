Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 22:48

Спасатели извлекли из-под завалов породы на месторождении в Якутии тело мужчины

Горноспасатели МЧС извлекли из-под завалов на месторождении угля тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты. На месте происшествия работали 16 сотрудников и три единицы техники.

Напомним, обрушение горной массы на месторождении угля произошло в Якутии 12 декабря. Под завалами оказались два человека. Первого достали в сознании.

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия
Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия
Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar