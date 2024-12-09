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Регион
9 декабря, 02:24

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия

Автобус МЧС возле шахты «Алардинская». Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса

Автобус МЧС возле шахты «Алардинская». Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия. Об этом сообщила областная прокуратура в телеграм-канале. Это спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — отмечается в сообщении.

В министерстве угольной промышленности региона уточнили, что пожарные ещё не добрались до места возникновения возгорания.

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Напомним, что горняков из шахты «Алардинская» эвакуировали на поверхность. Спасатели вывели на улицу 120 человек, двоих передали врачам. На месте работают специалисты и техника МЧС России.

Артём Гапоненко
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