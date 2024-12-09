Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия. Об этом сообщила областная прокуратура в телеграм-канале. Это спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — отмечается в сообщении.