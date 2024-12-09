Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия
Автобус МЧС возле шахты «Алардинская». Обложка © Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса
Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия. Об этом сообщила областная прокуратура в телеграм-канале. Это спровоцировало возгорание в кутковой части лавы.
«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — отмечается в сообщении.
В министерстве угольной промышленности региона уточнили, что пожарные ещё не добрались до места возникновения возгорания.
Напомним, что горняков из шахты «Алардинская» эвакуировали на поверхность. Спасатели вывели на улицу 120 человек, двоих передали врачам. На месте работают специалисты и техника МЧС России.