Горняков вывели на поверхность из шахты в Кузбассе из-за пожара

На шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области начался пожар. Горняков эвакуировали на поверхность, сообщили в МЧС России.

Сотрудники помогли выйти на воздух 120 горнякам, двоих передали врачам. На месте работают 44 специалиста и девять единиц техники МЧС.

Спасатели МЧС у шахты «Алардинская» в Кузбассе, где произошёл пожар. Фото © Telegram / МЧС России

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