В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса

В Архангельске пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса, охватывавшее площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в здании автосервиса в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

В ведомстве отмечали, что ликвидация возгорания была осложнена наличием в здании баллонов с газом. Сперва разгорающееся пламя удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 28 специалистов и 6 единиц техники. Дознаватель ведомства выяснит причины случившегося.