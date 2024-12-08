В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса
В Архангельске пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса, охватывавшее площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отмечали, что ликвидация возгорания была осложнена наличием в здании баллонов с газом. Сперва разгорающееся пламя удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 28 специалистов и 6 единиц техники. Дознаватель ведомства выяснит причины случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре, охватившем городской склад с легковоспламеняющимися материалами в Нижнем Новгороде. Из-за возгорания здание обрушилось на площади в 3,4 тысячи квадратных метров.