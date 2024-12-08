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8 декабря, 09:42

В Архангельске потушили мощный пожар в здании автосервиса

Пожар в здании автосервиса в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в здании автосервиса в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

В Архангельске пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса, охватывавшее площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в здании автосервиса в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в здании автосервиса в Архангельске. Обложка © Telegram / МЧС России

В ведомстве отмечали, что ликвидация возгорания была осложнена наличием в здании баллонов с газом. Сперва разгорающееся пламя удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров. К тушению были привлечены 28 специалистов и 6 единиц техники. Дознаватель ведомства выяснит причины случившегося.

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Ранее Life.ru сообщал о масштабном пожаре, охватившем городской склад с легковоспламеняющимися материалами в Нижнем Новгороде. Из-за возгорания здание обрушилось на площади в 3,4 тысячи квадратных метров.

Юрий Лысенко
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