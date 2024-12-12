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Регион
12 декабря, 13:03

В Якутии два человека оказались под завалами при обрушении на месторождении угля

В Якутии произошло обрушение горной массы на месторождении угля, в результате под завалами оказались два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели уже достали из-под завалов одного человека, он в сознании. Второго пока ищут. Расстояние от места происшествия до выхода с шахты составляет около 150 метров. Специалисты проводят мероприятия, чтобы исключить повторное обрушение.

«На месте работают 8 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России», — заключили в МЧС.

Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия
Возгорание в шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия

Ранее в Подмосковье произошёл взрыв на складе. Здание частично обрушилось и загорелось. В МЧС показали видео с места инцидента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vyacheslav Svetlichnyy

Никита Никонов
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