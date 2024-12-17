Горняки оказались под завалами в Приморье из-за обрушения пород на руднике
МЧС: В Приморье произошло обрушение горных пород на руднике
В Дальнегорском городском округе Приморского края произошёл горный удар, вызвавший обрушение пород на одном из местных рудников. В момент ЧП под землёй находились люди, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, всего во время обрушения на рабочей площадке оставались 11 человек. Восемь из смогли выбраться самостоятельно. В данный момент сотрудники МЧС России ведут спасательную операцию, эвакуируя на поверхность одного пострадавшего и ещё двоих горняков.
Схожий инцидент недавно произошёл в Якутии. В результате обрушения горной массы на месторождении угля два человека оказались под завалами. После многочасовых работ спасатели вызволили работяг из плена стихии.
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