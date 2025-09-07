Вскрылись нарушения на золотом руднике под Хабаровском, где взрыв унёс жизни шахтёров

Трагедия на предприятии АО «Многовершинное», где трое рабочих погибли при детонации взрывчатки, стала следствием системных нарушений, которые Ростехнадзор фиксировал ещё с 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Шахта специализируется на добыче россыпного золота с начала 1990-х годов. Проверки показали, что опасные вещества хранились с грубыми нарушениями требований безопасности: отсутствовал температурный контроль на складах, не было ограждений в критически важных зонах, а учёт взрывчатки вёлся с поправками «корректором» без подписей и объяснений. При этом предприятие продолжало работать в аварийном режиме.