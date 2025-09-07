Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 06:10

Вскрылись нарушения на золотом руднике под Хабаровском, где взрыв унёс жизни шахтёров

Ростехнадзор с 2021-го находил нарушения на хабаровской шахте, где погибли люди

Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Трагедия на предприятии АО «Многовершинное», где трое рабочих погибли при детонации взрывчатки, стала следствием системных нарушений, которые Ростехнадзор фиксировал ещё с 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Шахта специализируется на добыче россыпного золота с начала 1990-х годов. Проверки показали, что опасные вещества хранились с грубыми нарушениями требований безопасности: отсутствовал температурный контроль на складах, не было ограждений в критически важных зонах, а учёт взрывчатки вёлся с поправками «корректором» без подписей и объяснений. При этом предприятие продолжало работать в аварийном режиме.

Один рабочий погиб при обрушении на шахте в Ростовской области
Один рабочий погиб при обрушении на шахте в Ростовской области

Напомним, три человека погибли в результате взрыва на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» в Хабаровском крае. Следственные органы возбудили уголовное дело.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar