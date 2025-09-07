Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 02:04

На хабаровском горнодобывающем предприятии в результате взрыва погибли трое

Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Три человека погибли в результате взрыва на горнодобывающем предприятии АО «Многовершинное» в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Взрыв на предприятии. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

«6 сентября 2025 года во время проведения производственных работ в штольне предприятия произошла детонация взрывчатых веществ»,говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК, касающейся нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего смерть людей. Николаевская-на-Амуре городская прокуратура начала проверку. Она оценит соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Виновным грозит срок до семи лет в колонии.

Ранее на территории Ростовской области на шахте «Шерловская-Наклонная» обрушение конструкций привело к гибели одного человека. Тело погибшего было поднято на поверхность. СК завёл уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

