Педагог отправила подростку голые фото и попросила связаться с ней, когда он вырастет

В Соединенных Штатах 30-летняя преподавательница прислала непристойные фотографии 14-летнему ученику и предложила ему связаться с ней, когда он вырастет. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошёл в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнаженными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.

«Не пиши мне девять лет», — в какой-то момент заявила учительница ребёнку.

Эшли Отем Монгелл. Фото © Fayette County District Attorney's Office

Поводом для начала расследования в отношении Монгелл послужила информация, полученная от Национального центра по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. В ходе разбирательства Монгелл созналась в отправке фотографии интимного характера, найденной на телефоне подростка. В связи с этим учительница была временно отстранена от исполнения служебных обязанностей и арестована, с установлением залога в размере 40 тысяч долларов.