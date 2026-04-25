Суд в Махачкале арестовал мужчину за нападение с ножом на двух медиков

В Махачкале суд избрал меру пресечения мужчине, который напал с ножом на двух сотрудников городской больницы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Дагестана.

«Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 июня», — сообщили агентству.

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате инцидента один врач попал в реанимацию, второй — в стабильном состоянии. Возбуждено уголовное дело о нападении на медиков. Подозреваемый задержан и на допросе признался, что в день атаки употреблял наркотики.