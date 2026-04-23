СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на медиков в Махачкале

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело по факту нападения посетителя на сотрудников больницы имени Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.

«Следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия.

Напомним, в Махачкале в больнице имени Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс двум медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. В результате инцидента один из медиков попал в реанимацию, другой находится в стабильном состоянии.