Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 19:24

В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей в больнице, ранены двое медиков

Обложка © Пресс-служба СУ СК РФ по региону

В Махачкале 23 апреля 2026 года в больнице им. Вишневского один из посетителей, движимый внезапной неприязнью, нанёс медработникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное», — уточнили в ведомстве.

Довести до конца задуманное убийство нападавший не смог по независящим от него причинам — пострадавшим вовремя помогли врачи.

Ранее 45-летняя жительница столицы получила ножевое ранение в ходе потасовки с родной сестрой на востоке Москвы. Инцидент произошёл утром 21 апреля на Щёлковском шоссе. Инициатором очередной ссоры выступила младшая из женщин. Причиной многолетних конфликтов между ними была страсть её страсть приносить в дом вещи с улицы — она отстаивала найденный хлам и была готова за него драться. Раненую госпитализировали, её состояние оценивается как стабильное.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar