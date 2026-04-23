Московская «Плюшкина» напала на родную сестру, но сама получила удар ножом в грудь

45-летняя жительница столицы получила ножевое ранение в ходе потасовки с родной сестрой на востоке Москвы. Инцидент произошёл утром 21 апреля на Щёлковском шоссе, сообщает сайт MK.Ru.

Инициатором очередной ссоры выступила младшая из женщин. Причиной многолетних конфликтов между ними была страсть её страсть приносить в дом вещи с улицы — она отстаивала найденный хлам и была готова за него драться.

В ходе утренней потасовки младшая сестра напала на старшую со спины. В ответ та схватила нож и нанесла оппонентке ранения в область груди, после чего самостоятельно вызвала медиков.

Раненую госпитализировали, её состояние оценивается как стабильное. У пострадавшей осталась несовершеннолетняя дочь — девочку временно передали под опеку социальных служб до восстановления матери. В отношении старшей сестры возбуждено уголовное дело.

