21 апреля, 13:28

В Подмосковье завели дело на «отца года», тренировавшего детей ножом и битым стеклом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Подмосковный СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Одинцовского городского округа, бросавшего ножи в живот ребёнку в целях тренировки физической готовности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту истязания и неисполнения местным жителем обязанностей по воспитанию детей. <...> Житель деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, в целях физической подготовки детей, использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в область живота ребёнка», — говорится в публикации.

Дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, запланирован ряд следственных действий.

Напомним, мужчина проверял пресс сына, кидая в него нож. Также он учил девятилетнюю дочь ходить босиком по битому стеклу.

Истошные крики подростка не остановили изверга из Ачинска, избивавшего его ложкой для обуви

На днях Life.ru сообщал, как в Красноярске 48-летний нетрезвый мужчина устроил настоящий беспредел с оружием. Сначала он обстрелял мусорные баки, затем прицелился в машину с женщиной и её семилетней дочерью. После этого направился к спортивной школе и принялся угрожать пистолетом 14-летнему и 15-летнему подросткам, но неожиданно для него в дело вмешался местный тренер.

Юрий Лысенко
