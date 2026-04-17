Борзый красноярец хотел расстрелять детей, но школьный тренер его скрутил

В Красноярске мужчина с оружием устроил серию опасных инцидентов и угрожал детям, однако его остановил тренер спортивной школы. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

Красноярец хотел расстрелять детей, но школьный тренер героически его скрутил. Видео © Telegram / Kras Mash

Сначала 48-летний мужчина в состоянии опьянения открыл стрельбу по мусорным контейнерам, после чего переключился на прохожих. Затем он направил пистолет на автомобиль, где находились женщина и её семилетняя дочь, и начал угрожать ребёнку. Водителю удалось быстро покинуть место, избежав опасной ситуации.

Позже агрессор подошёл к спортивной школе и стал угрожать подросткам 14 и 15 лет, размахивая оружием. Один из школьников успел скрыться в здании и сообщил о происходящем тренеру, который немедленно вышел на улицу. Сотрудник спортшколы вместе с отцом одной из девочек вступил в противостояние с мужчиной, сумел повалить его на землю и выбить пистолет.

«И он начал нам угрожать: «Сейчас я вас застрелю и буду разговаривать по-другому»… Потом: «Мужики, может, вы меня просто отпустите?» Я всё понял, я больше так не буду. Давайте разойдёмся миром», — рассказал тренер.

По словам тренера Евгения Иванова, нападавший вёл себя неадекватно, держал в руке трёхлитровую бутылку пива и не реагировал на замечания. Как уточняется, до появления у спортшколы мужчина уже успел напугать детей, выкрикивая, что намерен «очистить город» и «истребить мракобесов». В настоящее время он находится в СИЗО, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошёл ещё один инцидент с участием агрессивного мужчины, напавшего на подростка. События разворачивались в Ачинске, в Привокзальном районе города. Группа детей находилась в подъезде жилого дома, когда на шум отреагировал один из местных жителей. Мужчина выбежал к подросткам с металлической ложкой для обуви и начал преследование.