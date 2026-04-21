«Отец года» из Подмосковья метнул кухонный нож в живот сыну для проверки пресса

В подмосковных Жаворонках (село в Одинцовском округе) 53-летний глава семейства устроил для своих троих детей жёсткие тренировки. Мужчина метнул кухонный нож с высоты своего роста в живот сыну-школьнику — так он решил проверить крепость пресса у ребенка.

Девятилетнюю дочь папа-экстремал научил ходить босиком по осколкам стекла. По данным телеграм-канала Mash, ранее дети занимались в сельской спортшколе, но в январе 2024 года здание сгорело, и отец взял подготовку в собственные руки.

Родитель утверждает, что подобная методика — моральная закалка. Мужчина пережил такой же «психологический хоррор» в детстве, поэтому считает опасные упражнения абсолютно безвредными.

Редакция опросила нескольких терапевтов. Ни один из медиков не признал спартанские методы полезными. По словам врачей, получение серьезной травмы в таких условиях — лишь вопрос времени.

Подмосковная прокуратура начала проверку неоднозначных методов воспитания.

