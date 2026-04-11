Зверства в «Винни Пухе»: Воспитательница месяцами избивала малышей в Архангельской области
Воспитательницу из Северодвинска отстранили от работы после видео с побоями
В Северодвинске Архангельской области воспитательница детского сада избивала полуторагодовалых детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Видео © Telegram / Baza
Речь идёт о сотруднице дошкольного учреждения «Винни-Пух» Ольге Зеляниной. В распоряжении журналистов оказалось видео, на котором женщина жестоко обращается с малышами, бьёт и оскорбляет их, а также переписка с коллегами, где она нецензурно обсуждает поведение детей и обзывает их.
СК начал проверку. По её итогам возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединённом с жестоким обращением с несовершеннолетними.
После скандала Зелянина хотела уволиться по собственному желанию, но ей отказали. На время проверки её отстранили от работы.
Ранее в Омске прокуратура начала проверку детского сада после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми. Поводом для разбирательства стали обращения родителей воспитанников «Детского сада №283 комбинированного вида». Прокуратура Советского округа инициировала проверку. По словам взрослых, их насторожили изменения в поведении малышей. Один из родителей рассказал, что ребёнок после шалостей начал садиться на пол и закрывать голову руками.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Baza