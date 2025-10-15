Сектор Газа
15 октября, 08:48

Гематомы по всему телу: Мать закатила скандал, когда забрала ребёнка из детского сада в Дагестане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

В дагестанском селе Новый Чиркей полуторагодовалую девочку в детском саду «Теремок» покусал другой ребёнок, пока воспитатель отсутствовала. Мама обнаружила на дочке следы зубов, сняла травмы на видео и разослала в чаты, после чего информацию случайно заметили сотрудники полиции.

Девочку покусали в детском саду Дагестана. Видео © Telegram / Mash Gor

Как передаёт телеграм-канал Gor Mash, малышку приняли в сад «по знакомству», официально её в списках не было, так как ясельной группы в учреждении нет. Крики детей никто не слышал, а записи с камер за тот день пропали. По факту инцидента заведующая уволила воспитателя и няню. Сейчас рассматривается возбуждение уголовного дела за неисполнение должностных обязанностей и превышение полномочий.

Ранее в Якутии суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, которого воспитатель детского сада грубо вела в группу, схватив за волосы. Инцидент произошёл в апреле 2025 года в детском саду Чурапчинского района.

Мария Любицкая
