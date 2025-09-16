Двухлетняя омичка получила двойной перелом в детсаду, пока воспитательница болтала по телефону

В Омске прокуратура Кировского округа организовала проверку после того, как двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, упав с качели в детском саду № 119 в микрорайоне Рябиновка. Об этом сообщили в ведомстве.

В Омске двухлетняя девочка получила двойной перелом руки на качелях в детсаду. Видео © Telegram / Прокуратура Омской области

Как стало известно изданию SHOT, во время вечерней прогулки, около шести часов, между детьми возник конфликт из-за катания на перекидных качелях. В результате один ребёнок толкнул девочку, и она, упав, получила травму руки. Воспитательница в этот момент болтала по телефону.

Прибывшая вскоре за ребёнком мама сразу отвезла дочь в медицинское учреждение. Как выяснилось при осмотре, у девочки диагностировали двойной перелом со смещением, после чего ей провели операцию.

Мать пострадавшей утверждает, что воспитатель и представители садика никак не отреагировали на случившееся и даже не вызвали скорую помощь. Со стороны администрации прозвучало объяснение, что воспитательница не догадалась обратиться к медикам, поскольку до прихода матери оставалось около десяти минут. При этом руководство сада поддерживает контакт с семьёй пострадавшей.

Мать ребёнка направила заявление в полицию и в суд с целью взыскания морального ущерба за причинённый вред. Воспитателю группы был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей.