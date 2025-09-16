Двухлетняя омичка получила двойной перелом в детсаду, пока воспитательница болтала по телефону
В Омске двухлетняя девочка получила двойной перелом руки на качелях в детсаду
В Омске прокуратура Кировского округа организовала проверку после того, как двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, упав с качели в детском саду № 119 в микрорайоне Рябиновка. Об этом сообщили в ведомстве.
Как стало известно изданию SHOT, во время вечерней прогулки, около шести часов, между детьми возник конфликт из-за катания на перекидных качелях. В результате один ребёнок толкнул девочку, и она, упав, получила травму руки. Воспитательница в этот момент болтала по телефону.
Прибывшая вскоре за ребёнком мама сразу отвезла дочь в медицинское учреждение. Как выяснилось при осмотре, у девочки диагностировали двойной перелом со смещением, после чего ей провели операцию.
Мать пострадавшей утверждает, что воспитатель и представители садика никак не отреагировали на случившееся и даже не вызвали скорую помощь. Со стороны администрации прозвучало объяснение, что воспитательница не догадалась обратиться к медикам, поскольку до прихода матери оставалось около десяти минут. При этом руководство сада поддерживает контакт с семьёй пострадавшей.
Мать ребёнка направила заявление в полицию и в суд с целью взыскания морального ущерба за причинённый вред. Воспитателю группы был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей.
Ранее в Якутии суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, которого воспитатель детского сада грубо вела в группу, схватив за волосы. Инцидент произошёл в апреле 2025 года в детском саду Чурапчинского района. Проверка прокуратуры показала, что педагог использовала недопустимые методы обращения с воспитанницей. По иску прокуратуры ребёнку выплатили 25 тысяч рублей, а заведующую детского сада привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.