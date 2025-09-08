Камера сняла, как воспитатель детсада по-спартански наказала пропавшую малышку за «побег»
В Якутии воспитательница детсада оттаскала за волосы девочку и получила штраф
Суд Якутии обязал педагога детсада выплатить компенсацию за унижение ребёнка. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Суд в Якутии взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, которого воспитатель детского сада грубо повела в группу, схватив за волосы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошёл в апреле 2025 года в детском саду Чурапчинского района. Воспитатель сначала не заметила отсутствия ребёнка в группе, а позже обнаружила девочку в фойе. Просмотр видеозаписей показал, что педагог применила к воспитаннице недопустимые методы. По иску прокуратуры в пользу ребёнка взыскали 25 тысяч рублей, а заведующую детсада привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Суд Якутии обязал педагога детсада выплатить компенсацию за унижение ребёнка. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
«При изучении записей с камер видеонаблюдения установлено, что воспитатель допустила неприемлемые методы воспитания, а именно после обнаружения повела ребёнка в группу хватая за волосы», — говорится в сообщении.
