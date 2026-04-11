Девятилетний мальчик провёл больше года в заточении в фургоне у отца

Французская полиция обнаружила и спасла девятилетнего мальчика, которого отец держал запертым в фургоне более года. О случившемся сообщил телеканал BFM TV.

Поводом для проверки стал сигнал от соседа семьи, который услышал подозрительный шум из припаркованного во дворе автомобиля. Прибывшие на место правоохранители вскрыли фургон и нашли внутри ребёнка.

Мальчик находился без одежды, лежал под одеялом среди экскрементов, выглядел бледным и сильно истощённым. Его срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Со слов ребёнка, он жил в замкнутом пространстве с декабря 2024 года. Отец, которому 43 года, объяснил свои действия тем, что якобы пытался скрыть сына от женщины, намеревавшейся отправить его в психиатрическую клинику.

