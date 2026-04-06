6 апреля, 12:10

Отец на СВО, а дома — беда: В Волгограде выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки

В Волгоградской области возбудили дело после смерти 4-летнего ребёнка

Обложка © Life.ru

В Волгоградской области следователи начали уголовное производство по факту гибели маленькой девочки. Правоохранители заинтересовались инцидентом после ряда публикаций в Сети, где подробно описывались обстоятельства случившегося.

Специалисты ведомства ведут проверку по статье 109 УК РФ. Основная версия, которую предстоит подтвердить или опровергнуть экспертам, — «причинение смерти по неосторожности».

Трагедия, по предварительным данным, развернулась на фоне семейного конфликта. Отец малышки сейчас находится в зоне проведения спецоперации, а дома произошел несчастный случай: ребёнок получил серьезную травму колена.

Мужчина утверждает, что мать пострадавшей проигнорировала жалобы дочери на боль. Родственники, со слов военного, неоднократно настаивали на экстренном вызове медиков, однако помощь так и не была оказана вовремя.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все детали произошедшего. Предстоит выяснить, действительно ли медицинская помощь была оказана слишком поздно, и кто несет ответственность за бездействие, приведшее к потере жизни.

В Дагестане умерли спасённые из реки беременная девушка и подросток

Ранее американский суд вынес обвинительный приговор супружеской паре, признанной виновной в гибели собственной дочери на фоне жестокого обращения. Трагедия произошла после того, как родители обнаружили переписку ребёнка с мальчиками и сочли её содержание недопустимым. После этого они решили наказать дочь, прибегнув к крайне суровым методам воздействия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
