Отец на СВО, а дома — беда: В Волгограде выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки

В Волгоградской области следователи начали уголовное производство по факту гибели маленькой девочки. Правоохранители заинтересовались инцидентом после ряда публикаций в Сети, где подробно описывались обстоятельства случившегося.

Специалисты ведомства ведут проверку по статье 109 УК РФ. Основная версия, которую предстоит подтвердить или опровергнуть экспертам, — «причинение смерти по неосторожности».

Трагедия, по предварительным данным, развернулась на фоне семейного конфликта. Отец малышки сейчас находится в зоне проведения спецоперации, а дома произошел несчастный случай: ребёнок получил серьезную травму колена.

Мужчина утверждает, что мать пострадавшей проигнорировала жалобы дочери на боль. Родственники, со слов военного, неоднократно настаивали на экстренном вызове медиков, однако помощь так и не была оказана вовремя.

Сейчас сотрудники СК устанавливают все детали произошедшего. Предстоит выяснить, действительно ли медицинская помощь была оказана слишком поздно, и кто несет ответственность за бездействие, приведшее к потере жизни.

