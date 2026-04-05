«Наказали» за переписку: Родители до смерти замучили собственную дочь

Американский суд вынес приговор супружеской паре, признанной виновной в жестоком обращении с собственной дочерью, которое привело к её гибели. Об этом сообщило издание People.

Инцидент произошёл после того, как родители узнали о переписке дочери с мальчиками. Их возмутило содержание сообщений, после чего они решили наказать ребёнка. Действия пары носили крайне жестокий характер. Девочку заставили выполнять изнурительные физические упражнения под открытым небом при высокой температуре, что уже создавало серьёзную нагрузку на организм.

После этого, как установило следствие, родители продолжили расправу, используя деревянную доску и ремень. Избиение длилось несколько часов и происходило на глазах у других детей семьи. Состояние подростка резко ухудшилось, и спасти её не удалось.

В результате суд приговорил Ориану Эстелу Элиас и Винсента Гиббса к 22 годам лишения свободы каждого.

Ранее в Екатеринбурге зафиксирован инцидент с участием местной жительницы, которая, по данным очевидцев, находилась в состоянии алкогольного опьянения и проявила агрессию по отношению к собственному ребёнку. На кадрах видно, как женщина наносит удары мальчику, а затем, пытаясь его пнуть, теряет равновесие и падает.