5 апреля, 11:24

«Наказали» за переписку: Родители до смерти замучили собственную дочь

В США супругов осудили на 22 года за убийство дочери-подростка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Gush

Американский суд вынес приговор супружеской паре, признанной виновной в жестоком обращении с собственной дочерью, которое привело к её гибели. Об этом сообщило издание People.

Инцидент произошёл после того, как родители узнали о переписке дочери с мальчиками. Их возмутило содержание сообщений, после чего они решили наказать ребёнка. Действия пары носили крайне жестокий характер. Девочку заставили выполнять изнурительные физические упражнения под открытым небом при высокой температуре, что уже создавало серьёзную нагрузку на организм.

После этого, как установило следствие, родители продолжили расправу, используя деревянную доску и ремень. Избиение длилось несколько часов и происходило на глазах у других детей семьи. Состояние подростка резко ухудшилось, и спасти её не удалось.

В результате суд приговорил Ориану Эстелу Элиас и Винсента Гиббса к 22 годам лишения свободы каждого.

Какие родители воспитывают будущих маньяков и преступников: 5 признаков токсичной семьи

Ранее в Екатеринбурге зафиксирован инцидент с участием местной жительницы, которая, по данным очевидцев, находилась в состоянии алкогольного опьянения и проявила агрессию по отношению к собственному ребёнку. На кадрах видно, как женщина наносит удары мальчику, а затем, пытаясь его пнуть, теряет равновесие и падает.

Милена Скрипальщикова
