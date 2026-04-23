23 апреля, 18:10

Мужчина наткнулся на останки троих детей во время прогулки с собакой в лесу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

В американском городе Мемфис обнаружены останки трёх детей. Об этом сообщает издание People.

Первую находку сделал местный житель во время прогулки с собакой в лесу. Он обнаружил череп и сначала предположил, что это останки животного, однако прибывшие полицейские установили, что речь идёт о человеке.

В ходе дальнейшего осмотра территории через несколько недель были найдены ещё один череп и фрагменты костей в водосточной трубе неподалёку. Всего обнаружено 14 костей.

По данным судмедэкспертизы, останки принадлежат трём детям в возрасте от трёх до семи лет и пролежали в лесу несколько лет. Обстоятельства их гибели пока неизвестны, расследование продолжается.

Мужчина без рук и ног расправился с приятелем двумя выстрелами в затылок

Ранее Life.ru сообщал, что в Сан-Франциско женщина убила и расчленила соседку, которую хотела выселить. Другая жительница квартиры рассказала, что за несколько недель до прибытия полиции слышала звуки пиления в ванной, а также чувствовала резкий запах уксуса и отбеливателя.

Полина Никифорова
