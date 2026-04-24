Задержанный в Махачкале напал на врача намеренно, но убивать его не планировал

Задержанный за нападание на двух врачей в больнице Махачкалы в ходе допроса заявил, что целенаправленно атаковал хирурга. Это следует из публикации пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

«Нанёс ножевые ранения хирургу за то, что он задел маму», — сказал мужчина.

При этом он уточнил, что не планировал убивать медика. В пресс-службе ведомства пояснили, что под словом «задел» задержанный имел в виду отказ хирурга оказать помощь его матери, которая около месяца назад обращалась в больницу с жалобами на боль в почках. Сам мужчина, по его словам, не знал, что его матери требовалась помощь врачей другой специализации — терапевта или нефролога.

Что касается второго пострадавшего, травматолога, он получил ножевые ранения только потому, что попытался помочь коллеге. Состояние хирурга оценивается как критическое.