Нападение на врачей в Махачкале — что известно к этому моменту

Полиция установила личность мужчины, который напал с ножом на двух врачей. Им оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района Шамиль С.

На допросе задержанный признался в употреблении запрещённых веществ. Он заявил, что целенаправленно напал на хирурга. По словам подозреваемого, месяц назад его мама приходила в РКБ имени Вишневского лечить почки. Он утверждает, что её каким-то образом «задели» во время приёма у терапевта. Врач якобы отказался оперировать женщину, хотя ей нужна была лишь помощь терапевта.